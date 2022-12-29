تمويل ملياري واستثمار ريادي.. قفزات "منشآت" في 2022 وصدارة عالمية للمملكة

ووفق التقرير، تخطى عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022م حاجز 970 ألف منشأة؛ فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قِبَل البنوك وشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام 221 مليار ريال؛ في حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال، استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م.