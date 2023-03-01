14 و15 مارس بالرياض.. "صندوق الاستثمارات" يُطلق منتدى "القطاع الخاص"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق منتدى القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق أن المنتدى الذي يُقام يومَي 14 و15 مارس 2023 بالرياض يجمع مختلف المستثمرين والمورّدين بشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
ويتيح المنتدى الفرص للمستثمرين والمورّدين مع القطاع الخاص تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلي.
ويسعى المنتدى إلى أن يكون جسراً يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وصُمّمت برامج المنتدى لتكون منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص سعياً لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وإتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق، والاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.