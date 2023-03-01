14 و15 مارس بالرياض.. "صندوق الاستثمارات" يُطلق منتدى "القطاع الخاص"

وصُمّمت برامج المنتدى لتكون منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص سعياً لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وإتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق، والاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.