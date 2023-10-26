الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1986 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبحلول الساعة (03:48) بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1986.79 دولار للأوقية "الأونصة". كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1997.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.93 دولار للأوقية. فيما نزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1124.80 دولار.