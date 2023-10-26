الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1986 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذاً آمناً على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.