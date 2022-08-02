أسعار النفط تُواصل الانخفاض.. وبرنت يُتداول دون 100 دولار للبرميل

وتراقب الأسواق أيضًا إمكانية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، رغم تحذيرات بكين ضد ذلك؛ إذ ستكون هي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ومن ثم الضغط على النمو العالمي.