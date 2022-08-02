أسعار النفط تُواصل الانخفاض.. وبرنت يُتداول دون 100 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط الانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء؛ حيث تسيطر المخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الأسواق؛ بينما تتجه الأنظار نحو اجتماع "أوبك+".
وتصاعدت المخاوف من الركود الاقتصادي الاثنين؛ حيث أظهرت دراسات استقصائية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أن نشاط المصانع عانى خلال يوليو؛ حيث أدى ضعف الطلب العالمي وقيود الصين الصارمة على فيروس "كوفيد-19" إلى تباطؤ الإنتاج.
وكشف مسح لوكالة "رويترز" ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بمقدار 310 آلاف برميل يوميًّا، ليصل إلى 28.98 مليون برميل يوميًّا في يوليو مقارنة بالشهر السابق؛ من بينها حوالى 240 ألف برميل يوميًّا جاءت من "أوبك+".
هذا وينتظر المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك+" غدًا الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن حجم إمدادات النفط لشهر سبتمبر، مع توقعات بأن يحافظ الأعضاء على استقرار مستويات الإنتاج دون تغيير هذا الاجتماع، أو مناقشة زيادة متواضعة.
وتراقب الأسواق أيضًا إمكانية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، رغم تحذيرات بكين ضد ذلك؛ إذ ستكون هي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ومن ثم الضغط على النمو العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.26% أو بنحو 45 سنتًا إلى 99.77 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتُتداول دون 100 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.13% أو 16 سنتًا إلى 93.73 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أبريل عند 93.66 دولار في وقت سابق من التعاملات.