"موانئ" تحقق ارتفاعًا بـ 18,86% في مناولة الحاويات خلال يوليو 2023م

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر يوليو لعام 2023 انخفاضاً نسبته 16.93% لتصل إلى 1,590,394طنًا، مقارنة بـ 1,914,437 طنًا في يوليو لعام 2022م، كما سجلت إجمالي الطنيات المناولة انخفاضًا نسبته 9.84% حيث بلغت: 25,096,888 طنًا، مقارنة بـ27,836,906 طنًا في الفترة السابقة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة 472,657 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة: 4,098,207 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 12,654,361 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 222,327 رأس ماشية، بنسبة انخفاض 63.84%، مقارنة بـ 614,823 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.