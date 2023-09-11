انخفاض طفيف لأسعار النفط.. و"برنت" لا يزال يتداول أعلى 90 دولاراً

تراجعت أسعار النفط في تداولات الإثنين بعدما ارتفعت بنحو 10% في الأسبوعين الماضيين، مع استمرار تأثير المخاوف المتعلقة بنمو اقتصاد الصين على معنويات الأسواق.
وأظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي هدوء ضغوط انكماش الأسعار في الصين خلال أغسطس مع ارتفاع أسعار المستهلكين واعتدال التراجع في أسعار المنتجين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.11% أو 10 سنتات عند 90.55 دولار للبرميل، في الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.48% أو 42 سنتًا عند 87.09 دولار للبرميل، بعدما صعدت 2.3% في الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يصدر كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" رؤيتها الشهرية لسوق النفط هذا الأسبوع.