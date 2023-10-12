النفط يواصل انخفاضه مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا بما يعادل 0.48% إلى 85.41 دولارًا للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 0.59% إلى 83 دولارًا للبرميل. وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع بحسب "رويترز".