سوق الأسهم.. تداولات اليوم بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.63% و5.85%.