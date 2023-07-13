رغم فتور الطلب.. واردات الصين للنفط الخام تقفز 45.3% بيونيو على أساس سنوي

قفزت واردات النفط الخام بالصين 45.3 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، لتسجل ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق، وسط زيادة المصافي للمخزونات على الرغم من فتور الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الخميس، أن إجمالي واردات الخام في يونيو بلغ 52.06 مليون طن، أو ما يعادل 12.67 مليون برميل يوميًا.
ووفق سكاي نيوز عربية تعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة مع واردات بلغت 8.72 مليون برميل يوميًا في يونيو من العام الماضي، وسط تداعيات عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 على الاقتصاد، كما واصلت الواردات الصعود على أساس شهري لتزيد 4.58 بالمئة عن مايو عندما سجلت 12.11 مليون برميل يوميًا.
وبلغ إجمالي الواردات في النصف الأول 282.07 مليون طن، بزيادة 11.7 بالمئة مقارنة مع 252.52 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكثفت المصافي في شاندونغ شرق الصين العمليات، وسط رفع السلطات القيود على استيراد البيتومين المخفف في أواخر يونيو.
لكن على النطاق الأوسع، تواصل المخزونات الارتفاع على خلفية الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي، واستوردت الصين 10.39 مليون طن من الغاز الطبيعي في يونيو، بزيادة 19.2 بالمئة مقارنة مع 8.72 مليون طن قبل عام، عندما خفض المستوردون المشتريات الفورية وسط ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إجمالي واردات الغاز في النصف الأول 56.63 مليون طن، بزيادة 5.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.