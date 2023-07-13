رغم فتور الطلب.. واردات الصين للنفط الخام تقفز 45.3% بيونيو على أساس سنوي

ووفق سكاي نيوز عربية تعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة مع واردات بلغت 8.72 مليون برميل يوميًا في يونيو من العام الماضي، وسط تداعيات عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 على الاقتصاد، كما واصلت الواردات الصعود على أساس شهري لتزيد 4.58 بالمئة عن مايو عندما سجلت 12.11 مليون برميل يوميًا.