مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12434 نقطة

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنابيب السعودية، وأكوا باور، وسال، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، والخليج للتدريب، وأيان، ومهارة، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و 9.91%.