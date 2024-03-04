مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12434 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 120.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12434.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 670 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وأنابيب السعودية، وأكوا باور، وسال، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، والخليج للتدريب، وأيان، ومهارة، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و 9.91%.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وزين السعودية، وشمس، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والراجحي، وأفالون فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 515.71 نقطة ليقفل عند مستوى 26446.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.8 مليون سهم تقاسمتها 3191 صفقة.