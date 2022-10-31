التحرك والحذر.. صورة رقمية من "صندوق النقد" عن اقتصادات الشرق الأوسط

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعًا من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023؛ فيما تم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في العام الجاري و11.2% في العام المقبل.