البنك المركزي يصرح لشركة جديدة لمزاولة نشاط الدفع الآجل

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي، إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.