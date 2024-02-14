عند 12438 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، وأيان، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وأيان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.