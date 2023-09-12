ارتفاع عقود خام برنت عند 91.06 دولارًا للبرميل

ويترقب المستثمرون صدور التقارير الشهرية لكل من منظمة "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير وكالة الطاقة الدولية عن شهر أغسطس الأربعاء، للتعرف أكثر على حالة سوق النفط من خلال بيانات حول العرض والطلب على الخام، والمخزونات والأسعار وأنشطة التكرير؛ فضلًا عن تجارة النفط في مختلف البلدان.