ارتفاع عقود خام برنت عند 91.06 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية وتقارير شهرية لتقييم آفاق الطلب والعرض في أسواق الخام عبر اقتصادات رئيسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 42 سنتًا عند 91.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.6% أو 51 سنتًا عند 87.80 دولارًا للبرميل.
واستمدت أسعار الخام دعمًا من انخفاض الدولار بأكبر وتيرة تراجع فيما يقرب من شهرين أمس الاثنين؛ مما يجعل السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لمعظم المشترين.
ويترقب المستثمرون صدور التقارير الشهرية لكل من منظمة "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير وكالة الطاقة الدولية عن شهر أغسطس الأربعاء، للتعرف أكثر على حالة سوق النفط من خلال بيانات حول العرض والطلب على الخام، والمخزونات والأسعار وأنشطة التكرير؛ فضلًا عن تجارة النفط في مختلف البلدان.
ويُنتَظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو مليوني برميل، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.