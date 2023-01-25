الذهب يستقر عند 1937.09 دولار للأونصة

تحرّكت أسعار الذهب في نطاقٍ ضيقٍ، اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قُبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، في حين أبقت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.