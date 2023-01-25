الذهب يستقر عند 1937.09 دولار للأونصة

تحرّكت أسعار الذهب في نطاقٍ ضيقٍ، اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قُبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، في حين أبقت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولار للأوقية عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1940.00 دولار.
وبحسب "رويترز"، ينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها غداً الخميس، التي قد تحدّد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي يومَي 31 يناير وأول فبراير.
وإذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ قريباً من وتيرة تشديده النقدي ويخفّض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.62 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1054.40 دولار، غير أن البلاديوم ارتفع 0.1 في المائة إلى 1745.38 دولار.