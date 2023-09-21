تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يهبط دون 93 دولارًا

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس، وسط مخاوف الأسواق إزاء تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% إلى 92.9 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.7% إلى 89 دولارًا للبرميل.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي أمس تثبيت الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا، مع الإشارة إلى احتمال إجراء رفعٍ آخر خلال الفترة المتبقية من العام.
وتترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا اليوم لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، بعدما أوضحت البيانات الأخيرة تباطؤ معدل التضخم الشهري على غير المتوقع.