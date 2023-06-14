أسعار النفط.. مزيج برنت يرتفع لـ 74.44 دولار للبرميل

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.1% إلى 69.49 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالي 3.4% أمس وهي الوتيرة الأكبر في أكثر من خمسة أسابيع.