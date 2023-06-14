أسعار النفط.. مزيج برنت يرتفع لـ 74.44 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية، ودراسة الصين تقديم تدابير تحفيزية واسعة النطاق لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وتخطط الولايات المتحدة لشراء نحو 12 مليون برميل من النفط هذا العام، لإعادة ملء احتياطياتها الطارئة، وذلك وفقًا لما ذكرته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.2% أو بقيمة 15 سنتًا عند 74.44 دولار للبرميل، في الساعة 08:01 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.1% إلى 69.49 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالي 3.4% أمس وهي الوتيرة الأكبر في أكثر من خمسة أسابيع.