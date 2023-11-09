"هزات صادمة".. كم تُكبّد حربُ غزة اقتصادَ إسرائيل أسبوعيًّا؟

وبيّن البنك أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد، وإجلاء نحو "144" ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".