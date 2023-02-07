"سدايا" تطلق فعالية "ديب فيست" لتنقل الزوار لعالم من الخيال

كما أطلقت خدمة "ديم" لمشاركة الملفات حيث تتيح للمستخدمين رفع ومزامنة الملفات إلى سحابة التخزين ومن ثم الوصول إليها من خلال الحاسب الآلي أو المتصفح أو الهواتف المتنقلة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بين فرق العمل وفق معايير أمان عالية، وتتميز الخدمة بإمكانية الوصول من أي مكان، ومشاركة الملفات داخل وخارج المنظمة، ورفع وتحميل الملفات الكبيرة، وإمكانية التكامل مع التطبيقات الأخرى، واستعادة الملفات المحذوفة، والتعديل الفوري على الملفات.