الأنشطة غير النفطية تتصاعد.. "الإحصاء": الاقتصاد السعودي يواصل النمو محققًا ارتفاعًا بمعدل 3.8%

وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م، نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نموًّا إيجابيًّا بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.