الأنشطة غير النفطية تتصاعد.. "الإحصاء": الاقتصاد السعودي يواصل النمو محققًا ارتفاعًا بمعدل 3.8%
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2023م، ووفقًا للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (3.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م.
وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م، نموًّا إيجابيًّا بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نموًّا إيجابيًّا بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا شَهِدَ خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م.
وتشير أرقام نمو الاقتصاد بالربع الأول، إلى تراجع طفيف مقارنة مع التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقًا لمعدل النمو والبالغة 3.9%، وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفض بالربع الأول على أساس فصلي بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأخير من 2022.
وكان صندوق النقد الدولي، قد تَوقع في تقريره عن الاقتصاد السعودي، الصادر الأربعاء، أن يظل زخم النمو غير النفطي بالسعودية قويًّا، خلال العام الجاري، وأن يسجل نموًّا بنسبة 5% في المتوسط بالنصف الأول من 2023.