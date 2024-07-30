لتعزيز الكفاءة.. 6 شركات أسمنت سعودية تنضم إلى "تنافسية القطاع الصناعي"

وانضم كل من (أسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وينبع، والقصيم، وأم القرى، والجنوبية) إلى البرنامج، مؤكدة أهميته في توفير حلولٍ فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.