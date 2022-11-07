أسعار النفط تهبط 1%.. وبرنت عند 97.62 دولارًا

هبطت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام؛ خاصة مع استمرار عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين.
وأكد مسؤولو وزارة الصحة في الصين خلال مؤتمر صحفي في عطلة نهاية الأسبوع، التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا؛ مما أحبط الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.
كما تَوقع محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز"، نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًّا فقط في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
على جانب آخر، تَلَقّت أسعار النفط دعمًا من توقعات شح الإمدادات حيث يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا المنقولة بحرًا في الخامس من ديسمبر المقبل؛ مما يدفع المصافي في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي على الديزل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.96% أو بنحو 95 سنتًا إلى 97.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.19% أو 1.10 دولار إلى 91.51 دولارًا للبرميل.