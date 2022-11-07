أسعار النفط تهبط 1%.. وبرنت عند 97.62 دولارًا

على جانب آخر، تَلَقّت أسعار النفط دعمًا من توقعات شح الإمدادات حيث يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا المنقولة بحرًا في الخامس من ديسمبر المقبل؛ مما يدفع المصافي في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي على الديزل.