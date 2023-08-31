إصدار 102 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يوليو 2023.. ونشاط المنتجات الغذائية يتصدر

وبيَّن أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 64 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.6 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ16 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـإجمالي 15 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ8 مصانع، و4 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية لكل منهما.. في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.94%، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.81%، ثم المصانع الأجنبية بـ 6.25%.