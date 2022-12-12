تعاملات الإثنين.. برنت يرتفع عند 76.55 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع استمرار إغلاق خط أنابيب مهم لإمدادات الخام في أمريكا الشمالية، ومتابعة الأسواق لتطورات فيروس كورونا في الصين وقرار سقف أسعار النفط الروسي.
وتواصل "تي سي إنرجي كورب" جهودها لإعادة تشغيل خط أنابيب "كيستون" المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأمريكي، وذلك وفقاً لبيان نقلته "بلومبرج" الأحد.
وهدّد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"؛ الجمعة، بخفض الإنتاج انتقاماً من الحد الأقصى الغربي لأسعار صادراته، كما قال إن روسيا سترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفاً سعرياً على الصادرات الروسية تتفق عليه دول مجموعة السبع.
ويثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد" في الصين القلق بشأن الاستهلاك خلال فصل الشتاء، حيث قال مستشار الصناعة "إف جي إي" في مذكرة إن الرفع المفاجئ لقيود الإغلاق في البلاد قد يشكّل مخاطر سلبية على الطلب على النفط.
تأتي مكاسب أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال اليوم عقب تراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر في الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.59% أو بنحو 45 سنتاً إلى 76.55 دولار للبرميل، في الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.87% أو 62 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بنسبة 11% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.