تعاملات الإثنين.. برنت يرتفع عند 76.55 دولار للبرميل

ويثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد" في الصين القلق بشأن الاستهلاك خلال فصل الشتاء، حيث قال مستشار الصناعة "إف جي إي" في مذكرة إن الرفع المفاجئ لقيود الإغلاق في البلاد قد يشكّل مخاطر سلبية على الطلب على النفط.