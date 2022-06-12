50 مليار ريال.. "إس تي سي" عن زيادة رأس مالها: ستدعم استراتيجيتنا للنمو والتوسع

وأضافت: كسور الأسهم -في حال وجود كسور أسهم- ستجمع في محفظة واحدة لجميع حمَلة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم تُوَزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.