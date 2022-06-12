50 مليار ريال.. "إس تي سي" عن زيادة رأس مالها: ستدعم استراتيجيتنا للنمو والتوسع

أوصت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، زيادة رأس مالها بنسبة 150% برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق؛ موضحة أن رأس المال قبل الزيادة 20 مليار ريال، وسيصبح بعد الزيادة 50 مليار ريال.
وتفصيلًا قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" التوصية للجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس مال "إس تي سي" بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين؛ وذلك برسملة 30.000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.
وقالت الشركة وفق بيان على "تداول": تهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم "إس تي سي" في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
وتابعت: تكون الزيادة من خلال رسملة 30.000.000.000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة وتاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لـ"إس تي سي" (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت: كسور الأسهم -في حال وجود كسور أسهم- ستجمع في محفظة واحدة لجميع حمَلة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم تُوَزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر الموافقات المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.