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استقرار أسعار النفط مع ترقب اجتماع لجنة أوبك+
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.27 دولارًا للبرميل
استقر أداء أسعار النفط في تعاملات الخميس مع توجه الأنظار حاليًا نحو الاجتماع الذي ستعقده لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" الجمعة عبر الإنترنت لتقييم وضع السوق وتقييم تأثير خفض الإمدادات.
وذكرت مصادر على دراية بالأمر لوكالة "رويترز"، أن من المتوقع أن تُبقي لجنة "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير.
وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط بوتيرة قياسية بلغت 17 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع تكثيف المصافي لعمليات التشغيل وارتفاع الصادرات.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 83.27 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 79.54 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية الأمس بأكثر من 2%.