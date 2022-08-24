أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 99.71 دولارًا للبرميل

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام بمقدار 5.63 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أغسطس، هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.