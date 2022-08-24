أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 99.71 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد تقرير أشار إلى تراجع إضافي في مخزونات الخام الأمريكية؛ مما يؤثر على الرؤية المستقبلية للمعروض.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام بمقدار 5.63 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أغسطس، هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
وتأثر سوق النفط أيضًا باحتمالية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والذي قد يؤدي إلى زيادة الصادرات من الدولة، إلى جانب المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم وضعف الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.51% إلى 99.71 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوزت عند تسوية الأمس مستوى 100 دولار.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.38% أو 36 سنتًا عند 93.38 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بحوالى 3.7% في الجلسة السابقة.