أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" عند 80.26 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع تباين آفاق العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي؛ إثر التوترات الجيوسياسية في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط، ونقص الإمدادات الأمريكية عقب موجة من الطقس القارس.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.25%، إلى 80.26 دولار للبرميل في الساعة 09:29 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.27% إلى 74.96 دولار للبرميل.
وأنهى كلا العقدين تعاملات الإثنين، بارتفاع بلغ قرابة 2% عقب شن طائرة مسيّرة أوكرانية هجوماً على محطة تصدير الوقود الروسية "أوست لوجا" التابعة لشركة "نوفاتك"، الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق بشأن نقص الإمدادات العالمية، في حين يتوقع المحللون استئناف العمل بالمحطة على نطاق واسع في غضون أسابيع، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".