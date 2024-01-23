أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" عند 80.26 دولار للبرميل

وأنهى كلا العقدين تعاملات الإثنين، بارتفاع بلغ قرابة 2% عقب شن طائرة مسيّرة أوكرانية هجوماً على محطة تصدير الوقود الروسية "أوست لوجا" التابعة لشركة "نوفاتك"، الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق بشأن نقص الإمدادات العالمية، في حين يتوقع المحللون استئناف العمل بالمحطة على نطاق واسع في غضون أسابيع، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".