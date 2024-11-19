ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.