ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.
وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة، إلى 2627.60 دولار للأوقية.
ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.