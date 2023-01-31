نما بنسبة 9.8%.. إنفاق المستهلكين في المملكة خلال 2022 يبلغ 1.24 تريليون ريال

سجّل حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي نمواً بنحو 9.8 في المائة، ليبلغ نحو 1.24 تريليون ريال، مقارنة بـ1.13 تريليون ريال في 2020، بفارق بلغ 110.95 مليار ريال.
ووفق تحليل لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن نمو إنفاق المستهلكين يسجّل نمواً للعام الثاني على التوالي، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بعد ارتفاع 10.2 في المائة مسجل في 2021.
وبلغ المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2022 نحو 103.4 مليار ريال، مقابل نحو 94.1 مليار ريال متوسط شهري في 2021.
وجاء النمو، وفق "الاقتصادية"، مدعوماً بزيادة الإنفاق من خلال نقاط البيع التي نمت خلال العام الماضي بنحو 18.1 في المائة رغم تراجع الإنفاق من خلال السحوبات النقدية 4 في المائة، لتصل إلى 558.65 مليار ريال، أدنى مستوى مسجل منذ 2010.
وأيضا نمت المبيعات من خلال التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بواقع 65 في المائة لتصل إلى 122.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 74.3 مليار ريال في 2021، ومثلت هذه الفئة نحو 10.3 في المائة من إجمالي الإنفاق، في حين كانت تشكل 6.6 في المائة في 2021.
ويأتي النمو المتواصل في المدفوعات عبر نقاط البيع إلى الخطة الإستراتيجية، التي قام بها البنك المركزي السعودي بمشاركة القطاع المالي خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2025.
وما زالت أجهزة نقاط البيع تواصل انتشارها في منافذ البيع التجارية وبشكل متسارع، حيث تجاوز عددها 1.42 مليون جهاز بنهاية العام الماضي بنمو 41 في المائة، في حين بلغت العمليات المنفذة 7.26 مليار عملية بنمو 40 في المائة عن 2021.