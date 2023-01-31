نما بنسبة 9.8%.. إنفاق المستهلكين في المملكة خلال 2022 يبلغ 1.24 تريليون ريال

وأيضا نمت المبيعات من خلال التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بواقع 65 في المائة لتصل إلى 122.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 74.3 مليار ريال في 2021، ومثلت هذه الفئة نحو 10.3 في المائة من إجمالي الإنفاق، في حين كانت تشكل 6.6 في المائة في 2021.