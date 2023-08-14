مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًاً عند 11493 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًًا, أما أسهم شركات: أيان، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و7.05%.