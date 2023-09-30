تخفيضات "أوبك+" لها فعل السحر.. النفط ينهي ربع 2023 الثالث مرتفعاً بـ 30 %

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً، وذلك بسبب تراجعه بنحو 1 بالمئة خلال آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، لكنه ارتفع نحو 30 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ تسبّبت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.