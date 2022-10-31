انخفاض طفيف.. أسعار الذهب تسجّل 1642.55 دولار للأونصة

سجّلت أسعار الذهب انخفاضاً بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة، في الوقت الذي يركّز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة (الأوقية) في الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 1 في المائة خلال الشهر حتى الآن، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 19.14 دولار للأونصة، بحسب رويترز، وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 938.47 دولار، لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.