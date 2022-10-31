انخفاض طفيف.. أسعار الذهب تسجّل 1642.55 دولار للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 19.14 دولار للأونصة، بحسب رويترز، وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 938.47 دولار، لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.