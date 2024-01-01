مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12037 نقطة

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.