سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12338 نقطة

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والإنماء طوكيو م، وصدر، وولاء، وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، ومجموعة تداول، والتموين، ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 1.65% .