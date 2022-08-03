"أرامكو السعودية" و"ساينوبك" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع بالمملكة

وبدوره قال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي: "أرامكو السعودية شريك مهم للغاية لشركة ساينوبك. وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وطورتا صداقة عميقة على مرّ السنين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وستعمل الشركتان معًا لتجديد شراكتهما، وإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030".