آفاق استثمارية عريضة تجمع السعودية وسنغافورة بتدشين "مجلس أعمال مشترك"

يُذكر أن المملكة وسنغافورة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 45.2 مليار ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50.8%.