مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10792 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسيج، والخليجية العامة، والوطنية، وعناية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مبكو، ومجموعة الحكير، وسينومي ريتيل، والتصنيع، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.77% و4.73 %.