"الاستثمار" تستقبل وفدًا من 25 شركة بريطانية متخصصة في "الرياضة"

يشار إلى أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل الرحلة الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.