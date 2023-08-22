1.23 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بزيادة 2.6% عن الربع الأول لـ2023

وتناول المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تُقَدّمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها، كما حرصت "منشآت" في هذه النسخة على تكريم المصور الراحل هاني الزهراني، من خلال تخصيص أحد أعماله الفنية التي تُبرز جمال المنطقة كصورة غلاف للتقرير.