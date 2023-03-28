مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10468 نقطة

وكانت أسهم شركات: تكوين، ومعدنية، ومسك، وصدق، وإعمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الكثيري، وكابلات الرياض، وتهامة، وعطاء، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.95%.