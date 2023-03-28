مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10468 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 4.47 نقاط ليقفل عند مستوى 10468.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تكوين، ومعدنية، ومسك، وصدق، وإعمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الكثيري، وكابلات الرياض، وتهامة، وعطاء، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.95%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وزين السعودية، وإعمار، وثمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وثمار، وشمس، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 286.61 نقطة ليقفل عند مستوى 19534.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20.4 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم.