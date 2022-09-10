عقب تهديدات "بوتين".. ارتفاع أسعار النفط 4% و"برنت" فوق الـ 92 دولاراً

ارتفع النفط 4% أمس الجمعة، بعد تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز رغم أن العقود الآجلة للخام سجّلت انخفاضاً للأسبوع الثاني مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكلٍ حاد، وتأثير القيود التي فرضتها الصين للحد من تفشي كورونا.
وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حداً أقصى للأسعار، كما تلقت الأسعار دعماً من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضاً طفيفاً في الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.69 دولار، أي 4.1%، إلى 92.84 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.25 دولار، أي 3.9%، إلى 86.79 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط: "خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط".
وتحت ضغوط المخاوف من الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة بعدما ارتفع في مارس (آذار) إلى قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفق رويترز، قال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية، إن البيت الأبيض لا يفكر في سحب جديد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي يتجاوز سحب 180 مليون برميل الذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.
وتأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع زيادة بلا سابق في سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس، فضلاً عن مزيدٍ من الإغلاقات بسبب كورونا في الصين.