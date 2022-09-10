عقب تهديدات "بوتين".. ارتفاع أسعار النفط 4% و"برنت" فوق الـ 92 دولاراً

وتحت ضغوط المخاوف من الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة بعدما ارتفع في مارس (آذار) إلى قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.