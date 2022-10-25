لليوم الثاني.. تراجع أسعار الذهب إلى 1649.80 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء وسط توقعات باستمرار السياسة التشديدية القوية من قِبل معظم البنوك المركزية من أجل كبح التضخم.
وحذّر الملياردير الأمريكي "باري ستيرنليخت"؛ في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، من أن مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" يرتكبون خطأ برفع معدلات الفائدة بقوة، خاصة مع انخفاض المؤشرات الاستباقية للتضخم، مثل أسعار المنازل والسلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.
وتتوقّع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" في نوفمبر المقبل، في حين يشير استطلاع رأى لوكالة "رويترز"، إلى زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.
ويترقب المستثمرون مزيداً من البيانات الأمريكية المنتظر صدورها لاحقاً اليوم، بما يشمل مؤشر "إس آند بي كايس شيلر" لأسعار المنازل، ومؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلكين المتوقع تباطؤه إلى 105.9 نقطة خلال أكتوبر، من 108 نقاط الشهر السابق.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.26%، إلى 1649.80 دولار للأوقية، في الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.15% إلى 1647.05 دولار للأوقية.
وهبطت أيضاً العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.75% عند 19.04 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.28% عند 922.12 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 1.03% إلى 1988.58 دولار.
وفي هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- عند 111.99 نقطة.