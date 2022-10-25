لليوم الثاني.. تراجع أسعار الذهب إلى 1649.80 دولار للأوقية

وحذّر الملياردير الأمريكي "باري ستيرنليخت"؛ في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، من أن مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" يرتكبون خطأ برفع معدلات الفائدة بقوة، خاصة مع انخفاض المؤشرات الاستباقية للتضخم، مثل أسعار المنازل والسلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.