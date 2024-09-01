مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12189 نقطة

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وساسكو، وكيمانول، وحلواني إخواني، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ريدان، والراجحي ريت، وبوبا العربية، وجاكو، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و3.30%.