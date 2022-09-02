قبل بحث خفض الإنتاج في اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط تشهد ارتفاعًا

وعدلت أوبك+ هذا الأسبوع توقعاتها للسوق لهذا العام، وتتوقع في الوقت الحالي أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميًا، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف.