سوق الأسهم اليوم.. تداول 132 مليون سهم.. والقيمة 3.6 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: سلامة، ومجموعة الحكير، وأنابيب، والإنماء طوكيو م، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المجموعة السعودية، وتعليم ريت، وبدجت السعودية، والمتقدمة، والوطنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و4.60%.