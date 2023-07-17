"الاستثمار السعودي – التركي" يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية ويشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم
انطلقت في جدة اليوم الاثنين أعمال منتدى الاستثمار السعودي–التركي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين؛ بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي التفاصيل، أكد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة؛ إذ تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركًا أساسيًّا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ونوه وزير الاستثمار بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بوصفها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتعزيز مستقبل الاستثمار في السعودية، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع السعودية التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
من جهته، قال وزير التجارة التركي: إن السعودية وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان، ولديهما مزايا تنافسية كبيرة. معربًا عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف بأن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة، وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة.. لافتًا النظر إلى أن حجم الاستثمار في تركيا يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعيًا الشركات السعودية للدخول للسوق التركي، والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
وجرى خلال أعمال المنتدى بحث تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
كما عُقدت جلسات نقاش متخصصة، تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك.
وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام.
وتستهدف المذكرات تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.