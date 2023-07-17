"الاستثمار السعودي – التركي" يبحث توسيع الشراكة الاستثمارية ويشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم

وفي التفاصيل، أكد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة؛ إذ تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركًا أساسيًّا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.