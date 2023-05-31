"الخريف" يُكَرّم بنك التنمية الاجتماعية.. كشريك داعم لـ"الألف ميل لريادة الأعمال"

كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، بنك التنمية الاجتماعية، على جهوده المقدمة كشريك داعم لبرنامج "الألف ميل لريادة الأعمال".
وتَسَلم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، جائزة التكريم خلال حفل نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتكريم الدفعة الأولى من متدربي برنامج "الألف ميل لريادة الأعمال"؛ وذلك نظير إسهامات البنك في دعم البرنامج، وتمكين رواد الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية.
وشارك البنك ضمن برنامج "الألف ميل لريادة الأعمال" في مرحلة التخطيط والتنفيذ من خلال مركز "دلني" للأعمال التابع للبنك، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الخدمات التمكينية، التي شملت برامج تدريبية متخصصة وجلسات إرشادية خاصة برواد الأعمال، مع التعريف بمنتجات البنك؛ فضلًا عن دوره المتواصل في تقديم برامج التأهيل والاستشارات عبر برامج التمكين والتنمية، وعلى دوره في إطلاق البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين منظومة الخدمات بالتعاون مع برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة.
وحدد البنك بعد تنفيذ برنامج "الألف ميل لريادة الأعمال"، حزمةً من الخدمات والممكنات المخصصة لرواد الأعمال الفائزين في البرنامج، كان منها على سبيل المثال، الخدمات المالية بإتاحة مسارات التمويل وفقًا لاشتراطات كل منتج، والخدمات غير المالية بتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال تأسيس المشاريع الصناعية، والاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال، وبرامج التهيئة للتمويل.
وثمّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدورَ الرائد الذي يلعبه البنك ومركز دلني للأعمال في دعم ريادة الأعمال وتحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام، الذي يعكس نجاح استراتيجية البنك كممكن وطني رائد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.