"الخريف" يُكَرّم بنك التنمية الاجتماعية.. كشريك داعم لـ"الألف ميل لريادة الأعمال"

وشارك البنك ضمن برنامج "الألف ميل لريادة الأعمال" في مرحلة التخطيط والتنفيذ من خلال مركز "دلني" للأعمال التابع للبنك، بالإضافة إلى مرحلة تقديم الخدمات التمكينية، التي شملت برامج تدريبية متخصصة وجلسات إرشادية خاصة برواد الأعمال، مع التعريف بمنتجات البنك؛ فضلًا عن دوره المتواصل في تقديم برامج التأهيل والاستشارات عبر برامج التمكين والتنمية، وعلى دوره في إطلاق البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين منظومة الخدمات بالتعاون مع برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة.