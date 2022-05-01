629 مليون دولار.. قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

وفي أوائل أبريل الماضي قالت هيئة قناة السويس المصرية: إن القناة سجلت إيرادات بلغت 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنها "لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية".