أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميًا، إلا أن محللين توقعوا استمرار تقلب إنتاج النفط الليبي مع استمرار التوترات هناك.