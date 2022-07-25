أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وتوقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 79 سنتًا أو 0.77 في المئة إلى 103.99 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو 0.87 في المئة إلى 95.52 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".
وتأرجحت أسعار عقود النفط الآجلة صعودًا وهبوطًا في الأسابيع الماضية، مع محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمالات المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي مما يقلل بدوره الطلب على الوقود، وبين نقص الإمدادات من النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميًا، إلا أن محللين توقعوا استمرار تقلب إنتاج النفط الليبي مع استمرار التوترات هناك.